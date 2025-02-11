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У низці областей повітряна тривога: що відомо

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У низці областей повітряна тривога: що відомо

Повітряна тривога 11 лютого

Мешканцям "червоних" регіонів слід перебувати в укриттях.

У низці областей України 11 лютого оголошена повітряна тривога. Є загроза балістики.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

"Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу!", - йдеться у повідомленні.

Станом на 10:01 "почервоніли" такі області:

  • Сумська
  • Харківська
  • Донецька
  • Запорізька
  • Дніпропетровська
  • Полтавська

Нагадаємо, у ніч проти 11 лютого 2025 року росіяни атакували українські міста та села за допомогою ударних безпілотників. 

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