У низці областей повітряна тривога: що відомо

Мешканцям "червоних" регіонів слід перебувати в укриттях.
У низці областей України 11 лютого оголошена повітряна тривога. Є загроза балістики.
Про це повідомили у Повітряних силах України.
"Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу!", - йдеться у повідомленні.
Станом на 10:01 "почервоніли" такі області:
- Сумська
- Харківська
- Донецька
- Запорізька
- Дніпропетровська
- Полтавська
Нагадаємо, у ніч проти 11 лютого 2025 року росіяни атакували українські міста та села за допомогою ударних безпілотників.
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