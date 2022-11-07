У Кременчуку під час повітряної тривоги чути вибухи: подробиці

У місті Кременчук Полтавської області ввечері, 7 листопада, місцеві жителі чули звуки, схожі на вибухи. Цю інформацію також підтвердив міський голова Віталій Малецький.

Про це мер Кременчука написав на своєму телеграм-каналі.

Повітряну тривогу в Полтавській області оголосили о 22:36. Під час цього місцеві жителі чули звуки, схожі на вибухи.

"В районі Кременчука було чути звуки, схожі на вибухи. Перебувайте в укриттях. Зберігайте спокій. Очікуємо офіційну інформацію від ОВА", - написав мер Кременчука.

Ракетні обстріли України

Російські терористи від 24 лютого обстрілюють ракетами всю територію України. Від 10 жовтня окупанти почали енергетичний терор, вони знищують підстанції та ТЕЦ.

10 жовтня був завданий ракетний удар по об’єкту критичної інфраструктури енергопостачання Кременчуцького району. Це призвело до того, що було в багатьох громадах і в містах області було відсутнє електропостачання.

Востаннє жителі Кременчука чули звуки вибухів 2 листопада. Там спрацювала система ППО.

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