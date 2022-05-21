У Миколаєві чути вибухи: що відомо

У Миколаєві чути вибухи: що відомо

Пізно ввечері у суботу, 21 травня, у Миколаєві чути вибухи.

Як розповів мер міста Олександр Сєнкевич, лунають вибухи касетних снарядів, та закликав жителів Миколаєва дотримуватися правила двох стін.

Про це очільник міста написав у Telegram.

"У Миколаєві лунають вибухи касетних снарядів. Друзі, будьте максимально обережними! Дотримуйтесь правила двох стін!", - повідомив Сєнкевич.

Нагадаємо, вдень 21 травня російські окупанти вдарили ракетами по будівельній базі в Миколаївській області. В результаті удару на місці спалахнула масштабна пожежа з сильним задимленням. Згоріли будівельні матеріали, а також заправна станція та інші склади.

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