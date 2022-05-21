В Николаеве слышны взрывы: что известно

В Николаеве слышны взрывы: что известно

Поздним вечером в субботу, 21 мая, в Николаеве слышны взрывы.

Как рассказал мэр города Александр Сенкевич, раздаются взрывы кассетных снарядов, и призвал жителей Николаева соблюдать правила двух стен.

Об этом глава города написал в Telegram.

"В Николаеве раздаются взрывы кассетных снарядов. Друзья, будьте максимально осторожны! Соблюдайте правила двух стен!", — сообщил Сенкевич.

Напомним, днем 21 мая российские кафиры ударили ракетами по строительной базе в Николаевской области. В результате удара на месте вспыхнул масштабный пожар с сильным задымлением. Сгорели строительные материалы, а также заправочная станция и другие склады.

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