В Николаеве слышны взрывы: что известно

Поздним вечером в субботу, 21 мая, в Николаеве слышны взрывы.
Как рассказал мэр города Александр Сенкевич, раздаются взрывы кассетных снарядов, и призвал жителей Николаева соблюдать правила двух стен.
Об этом глава города написал в Telegram.
"В Николаеве раздаются взрывы кассетных снарядов. Друзья, будьте максимально осторожны! Соблюдайте правила двух стен!", — сообщил Сенкевич.
Напомним, днем 21 мая российские кафиры ударили ракетами по строительной базе в Николаевской области. В результате удара на месте вспыхнул масштабный пожар с сильным задымлением. Сгорели строительные материалы, а также заправочная станция и другие склады.
Читайте также:
- Когда и как закончится война с Россией: известный оккультист назвал фазы и четкие даты
- Байден подписал закон о выделении Украине 40 млрд долларов
- Путин умрет в 2023 году: известный оккультист назвал точную дату смерти
- Фактически небо будет полностью закрыто от ракет РФ: новый пакет помощи США предусматривает передачу Украине ЗРК Patriot