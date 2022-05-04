У Миколаєві лунають вибухи – мер

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич закликав містян залишатися в укриттях.
У Миколаєві пролунали вибухи.
Цю інформацю підтвердив мер міста Олександр Сєнкевич.
"У Миколаєві лунають вибухи. Друзі, залишайтесь в укриттях! У жодному разі не стійте біля вікон і не публікуйте фото чи відео. Офіційну інформацію повідомимо вам згодом", – зазначив він.
Нагадаємо, що ввечері 4 травня окупанти знову ракетами обстрілюють різні регіони України. Зокрема, у Дніпрі російські ракети влучили в залізничну інфраструктуру.
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