У Миколаєві лунають вибухи – мер

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич закликав містян залишатися в укриттях.

У Миколаєві пролунали вибухи.

Цю інформацю підтвердив мер міста Олександр Сєнкевич.

"У Миколаєві лунають вибухи. Друзі, залишайтесь в укриттях! У жодному разі не стійте біля вікон і не публікуйте фото чи відео. Офіційну інформацію повідомимо вам згодом", – зазначив він.

Нагадаємо, що ввечері 4 травня окупанти знову ракетами обстрілюють різні регіони України. Зокрема, у Дніпрі російські ракети влучили в залізничну інфраструктуру.

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