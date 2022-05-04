В Николаеве раздаются взрывы – мэр

Мэр Николаева Александр Сенкевич призвал горожан оставаться в укрытиях.
В Николаеве раздались взрывы.
Эту информацию подтвердил мэр города Александр Сенкевич.
"В Николаеве раздаются взрывы. Друзья, оставайтесь в укрытиях! Ни в коем случае не стойте у окон и не публикуйте фото или видео. Официальную информацию сообщим вам впоследствии", – отметил он.
Напомним, что вечером 4 мая оккупанты снова ракетами обстреливают разные регионы Украины. В частности, в Днепре российские ракеты попали в железнодорожную инфраструктуру.
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