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В Николаеве раздаются взрывы – мэр

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В Николаеве раздаются взрывы – мэр

Фото ілюстративне / Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Мэр Николаева Александр Сенкевич призвал горожан оставаться в укрытиях.

В Николаеве раздались взрывы.

Эту информацию подтвердил мэр города Александр Сенкевич.

"В Николаеве раздаются взрывы. Друзья, оставайтесь в укрытиях! Ни в коем случае не стойте у окон и не публикуйте фото или видео. Официальную информацию сообщим вам впоследствии", – отметил он.

Напомним, что вечером 4 мая оккупанты снова ракетами обстреливают разные регионы Украины. В частности, в Днепре российские ракеты попали в железнодорожную инфраструктуру.

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