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У Миколаєві лунають вибухи - мер

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У Миколаєві лунають вибухи - мер

Фото: ТСН.ua

У Миколаєві 20 травня неспокійно. Увечері лунала повітряна тривога.

Після цього у місті пролунали вибухи.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"У Миколаєві лунають вибухи. Тримайтесь подалі від вікон", - повідомив міський голова.

Раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що вечері у п'ятницю, 20 травня, Росія завдала ракетного удару по Миколаєву. Після обстрілу у місті з'явився запах аміаку.

Нагадаємо, що російські війська своїми щоденними обстрілами роблять безлюдними села на півдні Миколаївщини.

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