В Николаеве раздаются взрывы — мэр

В Николаеве 20 мая неспокойно. Вечером звучала воздушная тревога.

После этого в городе раздались взрывы.

Об этом сообщил мэр Николаев Александр Сенкевич.

"В Николаеве раздаются взрывы. Держитесь подальше от окон", — сообщил городской голова.

Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что вечера в пятницу, 20 мая, Россия нанесла ракетный удар по Николаеву. После обстрела в городе появился запах аммиака.

Напомним, что российские войска своими ежедневными обстрелами делают безлюдными села на юге Николаевщины.

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