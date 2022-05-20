В Николаеве раздаются взрывы — мэр

В Николаеве 20 мая неспокойно. Вечером звучала воздушная тревога.
После этого в городе раздались взрывы.
Об этом сообщил мэр Николаев Александр Сенкевич.
"В Николаеве раздаются взрывы. Держитесь подальше от окон", — сообщил городской голова.
Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что вечера в пятницу, 20 мая, Россия нанесла ракетный удар по Николаеву. После обстрела в городе появился запах аммиака.
Напомним, что российские войска своими ежедневными обстрелами делают безлюдными села на юге Николаевщины.
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