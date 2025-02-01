У РНБО назвали кількість стратегічних об'єктів РФ, атакованих за січень

Впродовж місяця у Росії атак зазнали понад 25 стратегічних об'єктів. Це нафтобази, НПЗ та різні заводи.

Про це написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

"За січень на території РФ були атаковані понад 25 стратегічних об‘єктів, включно з нафтобазами, НПЗ, заводами, які важливі для оборонки", - наголосив він.

Раніше йшлося про те, що Новошахтинський НПЗ у Ростовській області РФ призупинив роботу після атак. Там пошкоджене обладнання.

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