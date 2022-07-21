У розвідці пояснили, чим небезпечні для України "оперативні паузи" РФ

В українській розвідці не виключають, що російська армія може брати "оперативні паузи", щоб змусити Україну сісти за стіл переговорів.

В ГУР наголосили, що головна стратегічна ціль Росії у цій війні - це повне захоплення України.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький під час брифінгу у четвер, 21 липня.

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"Війна може завершитися тільки нашою перемогою, це по-перше. По друге, ми не виключаємо, що РФ буде брати якісь оперативні паузи, а саме основне - буде здійснювати все можливе, щоб посадити нас за стіл переговорів і вирішити ті питання, які для неї зараз найбільш актуальні - це окуповані території Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей. Тому що Херсонська область дуже важлива їм для забезпечення Кримського півострову", - розповів він.

Скібіцький попередив, що будь-які перемовини з країною-окупанткою призведуть до розширення бойових дій на території України, а в подальшому - її окупації.

"Будь-які переговори можуть призвести до того, що окуповані території будуть використовуватися як плацдарм для відновлення і розширення широкомасштабної агресії проти нашої країни", - додав Скібіцький.

Як повідомляли раніше, за даними Bloomberg, Росія планує анексію п'ятої частини України в середині вересня.

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