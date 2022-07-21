Чотири українські тенісистки виступлять в основній сітці US Open-2022

Організатори US Open опублікували заявочний список на цьогорічний турнір, який розпочнеться наприкінці серпня.

В основній сітці US Open-2022 отримали право зіграти чотири представниці України - Ангеліна Калініна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Леся Цуренко.

Ще три українки - Дар'я Снігур, Катерина Байндль та Катаріна Завацька - розпочнуть боротьбу на турнірі з кваліфікації.

US Open стане останнім турніром Великого шолома цього сезону. Раніше відбулися три інші Мейджори - Australian Open, Roland Garros та Wimbledon.

US Open відбудеться від 29 серпня до 11 вересня 2022 року.

Російські та білоруські тенісисти через повномасштабну війну, яку РФ розв'язала проти України, гратимуть на турнірі під нейтральним прапором. Раніше допуском гравців країн-агресорок на US Open обурилася зірка українського тенісу Еліна Світоліна.

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