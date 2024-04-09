У Силах оборони звільнили командувачів ОК "Південь" та "Захід" – нардеп

У Силах оборони звільнили командувача ОК "Південь" Андрія Ковальчука та командувача ОК "Захід" Сергія Литвинова.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Він зазначив, що це не останні зміни.

"Командувачем ОК "Захід" призначено бригадного генерала Шведюка Володимира. Раніше він служив в силах ТРО", - додав Гончаренко.

Нагадаємо, Сирський анонсував оновлення Генштабу.

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