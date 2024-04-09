В Силах обороны уволили командующих ОК "Юг" и "Запад" – нардеп

Уволили Андрея Ковальчука и Сергея Литвинова.
В Силах обороны уволили командующего ОК "Юг" Андрея Ковальчука и командующего ОК "Запад" Сергея Литвинова.
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
Он отметил, что это не последние изменения.
"Командующим ОК "Запад" назначен бригадный генерал Шведюк Владимир. Ранее он служил в силах ТРО", — добавил Гончаренко.
Напомним, Сырский анонсировал обновление Генштаба.
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