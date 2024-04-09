В Силах обороны уволили командующих ОК "Юг" и "Запад" – нардеп

В Силах обороны уволили командующего ОК "Юг" Андрея Ковальчука и командующего ОК "Запад" Сергея Литвинова.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Он отметил, что это не последние изменения.

"Командующим ОК "Запад" назначен бригадный генерал Шведюк Владимир. Ранее он служил в силах ТРО", — добавил Гончаренко.

Напомним, Сырский анонсировал обновление Генштаба.

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