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В Силах обороны уволили командующих ОК "Юг" и "Запад" – нардеп

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В Силах обороны уволили командующих ОК "Юг" и "Запад" – нардеп

Командующий ОК "Юг" Андрей Ковальчук /Скриншот с видео

Уволили Андрея Ковальчука и Сергея Литвинова.

В Силах обороны уволили командующего ОК "Юг" Андрея Ковальчука и командующего ОК "Запад" Сергея Литвинова.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Он отметил, что это не последние изменения.

"Командующим ОК "Запад" назначен бригадный генерал Шведюк Владимир. Ранее он служил в силах ТРО", — добавил Гончаренко.

Напомним, Сырский анонсировал обновление Генштаба.

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