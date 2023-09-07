В Сумах "Шахед" ударив по житловому кварталу: що відомо про наслідки

Під час атаки постраждалих немає.
Російська терористична армія в ніч проти 7 вересня іранським дроном Shahed-136 вдарила по житловому кварталу в Сумах.
Про це повідомили в Сумській ОВА.
За даними ОВА, окупанти запустили по Сумщині два іранські дрони. Один із них вдалося знищити ППО, інший вдарив по житловому кварталу в Сумах.
"Сьогодні вночі сталося влучання ворожого БпЛА типу Shahed-136 по житловому кварталу міста Суми. Пошкоджено 1 приватний будинок, 2 магазини та 20 квартир у багатоповерхівці. Як уже зазначали вище, ще один БпЛА вдалося знищити завдяки нашій ППО. На щастя, без жертв", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в ніч проти 7 вересня російські окупанти атакували Сумщину та Одещину кількома групами ударних безпілотників типу "Shahed-136/131". Зафіксовано 33 російські дрони. Сили ППО знищили 25.
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