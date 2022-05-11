У Сєвєродонецьку близько 30% будинків не придатні для проживання - мер

Російські окупанти не припиняють обстрілювати Сєвєродонецьк у Луганській області.
Росіяни гатять по житлових кварталах. Від початку війни, 24 лютого, близько 30% будинків мирних мешканців стали не придатними для проживання.
Про це повідомив керівник Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк.
"Відсотків 70 будинків пошкоджено. Близько 30% будівель не будуть придатні до проживання", - наголосив він.
За словами Стрюка, протягом останнього чсу кількість російських обстрілів зросла. Від атак армії Російської Федерації потерпають і нові райони міста.
Як повідомлялося, на Сєвєродонецькому напрямку росіяни спробували встановити контроль над Рубіжним. Втім, це було безуспішним. Армія Російської Федерації також здійснила безрезультатні штурмові дії в районах Нижнього, Тошківки, Оріхового.
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