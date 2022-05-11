В Северодонецке около 30% домов не пригодны для проживания – мэр

Российские оккупанты не прекращают обстреливать Северодонецк в Луганской области.
Россияне готовят по жилым кварталам. С начала войны, 24 февраля, около 30% домов мирных жителей не пригодны для проживания.
Об этом сообщил руководитель Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк.
"Процентов 70 домов повреждены. Около 30% построек не будут пригодны к проживанию", — подчеркнул он.
По словам Стрюка, за последнее время количество российских обстрелов возросло. От атак армии Российской Федерации страдают и новые районы города.
Как сообщалось, на Северодонецком направлении россияне попытались установить контроль над Рубежным. Впрочем, это было безуспешно. Армия Российской Федерации также совершила безрезультатные штурмовые действия в районах Нижнего, Тошковки, Орехового.
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