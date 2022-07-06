У тимчасово окупованому Херсоні біля вокзалу пролунав вибух

Також у місті після цього спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали та "Суспільне".

За попередніми даними, вибухи пролунали біля залізничного вокзалу. Там розташовані склади, на яких російські окупанти, ймовірно, зберігали свою зброю.

Після вибухів спалахнула масштабна пожежа. На відео, які публікують місцеві телеграм-канали, чути звуки детонації.

Про потерпілих через вибухи наразі нічого невідомо.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Донецьку 6 липня спалахнула ще одна пожежа. Місцеві жителі у соцмережах розповідають, що горить, ймовірно, ще один склад зброї російських окупантів.

Читайте також: