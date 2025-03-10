У Женеві представили план припинення вогню в Україні: Жорін дав жорстку оцінку

Передбачається створення 10–15-кілометрової демілітаризованої території, де не буде ані військових підрозділів, ані важкого та легкого озброєння.

У Женевському центрі політики та безпеки розробили детальний план припинення вогню між Україною та Росією. Документ обсягом 31 сторінка містить конкретні механізми розведення військ та створення буферних зон.

План був оприлюднений Женевським центром політики збереження.

Основні положення плану

Буферна зона

Передбачається створення 10–15-кілометрової демілітаризованої території, де не буде ані військових підрозділів, ані важкого та легкого озброєння. Також ця зона має стати безпольотною для безпілотників, за винятком тих, що використовуються міжнародними організаціями.

Сторони мають відійти:

на 7,5 км від лінії припинення вогню – для всіх військ (загальна буферна зона 15 км);

на 50 км – для артилерії калібру 100 мм і більше;

на 75 км – для систем залпового вогню (РСЗВ);

на 150 км – для далекобійних систем "Торнадо-С", "Ураган", "Смерч" та тактичних ракетних комплексів.

Окремо пропонується укласти угоду між Росією та США або між НАТО та Росією про обмеження розміщення крилатих ракет та ракет середньої дальності.

Моніторингова місія

Для контролю за дотриманням перемир’я пропонується два варіанти:

15 000 міжнародних спостерігачів, які будуть розподілені по секторах уздовж буферної зони. Цивільний моніторинг із 5000 осіб, охорону яких забезпечуватимуть 10 000 іноземних військових із мандатом ООН.

Спільна комісія

Україна та Росія, за участі міжнародних спостерігачів, мають створити комісію, яка займатиметься обміном полоненими, розмінуванням територій та організацією гуманітарних коридорів.

Реакція військових

Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін розкритикував запропоновану ініціативу, назвавши її ще одним нереалістичним планом, приреченим на провал.

"Як і більшість подібних ідей, цей план створений людьми, які або не розуміють, з ким мають справу, або роблять вигляд, що не розуміють", — наголосив Жорін.

За його словами, пропозиція розгорнути 5000 цивільних спостерігачів у буферній зоні виглядає абсолютно відірваною від реальності: "Цікаво, де набрати 5000 смертників, які будуть патрулювати стерті з лиця землі міста, де навіть укриттів немає?"

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Не менш сумнівною, на думку військового, є ідея щодо 10 000 іноземних військових, які начебто гарантуватимуть безпеку. "Як саме вони це робитимуть на сьогоднішній лінії бойового зіткнення?" — риторично запитує він.

Жорін також згадав про моніторингові місії, які вже працювали в Україні до повномасштабного вторгнення. "Я такі комісії бачив багато разів. Вони мають одну ваду — чомусь ніколи не помічають порушень зі сторони росіян", — підкреслив він.

Він також наголосив, що Росія ніколи не дотримувалася і не буде дотримуватися жодних угод: "Можна написати хоч тисячу сторінок, але що там по плану, коли Росія шле всі ваші домовленості нах*?".

Нагадаємо, Україна на переговорах зі США в Саудівській Аравії пропонуватиме встановлення режиму тиші на морі, обмеження далекобійних ударів та звернеться до США з вимогою звільнення полонених.