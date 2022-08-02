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У ЗСУ показали ліквідацію окупантів дроном-камікадзе: відео

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У ЗСУ показали ліквідацію окупантів дроном-камікадзе: відео

Фото: Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ

У зоні бойових дій ЗСУ запустили по позиціях російських окупантів дрон-камікадзе.

Дрон ліквідував двох окупантів та травмував ще трьох загарбників. 

Про це повідомили в ОК "Південь". 

"У взаємодії мобільної групи Курта 28 ОМБР з спецпризначенцями, було застосовано дрон-камікадзе. Результат 2-200, 3-300. По залишкам особового складу противника було допрацьовано мінометом 82мм", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, в Україні за останні п'ять місяців безпілотники стали найпотужнішою зброєю, а на їхніх пілотів ворог тепер полює не менше, ніж на снайперів. Міністерства оборони і цифрової трансформації нині шукають будь-якої можливості, як з учорашнього піхотинця, або кулеметника зробити керувальників дронів. 

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