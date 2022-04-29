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Угруповання "Схід" протягом доби знищило майже 200 солдатів РФ

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Угруповання "Схід" протягом доби знищило майже 200 солдатів РФ

Українські захисники продовжують чинити опір російським військовим та завдають окупантам чималих втрат.

Зокрема, оперативно-тактичне угруповання "Схід" поділилося досягненнями за 29 квітня. Так, бійці відбили чотири атаки ворога.

Про це інформує пресслужба ОТУ.

Також знищено майже 200 солдат РФ і 36 одиниць ворожої техніки:

  • особового складу – 173
  • танки – 4
  • БМП – 5
  • БТР – 2
  • АТТ – 13
  • артилерійських систем – 5
  • мінометних розрахунків – 2
  • БПЛА – 5

Нагадаємо, Росія продовжує вбивати мирних жителів Донеччини. Зокрема, 29 квітня зафіксували смерть 4 людей. Подекуди кількість жертв встановити неможливо.

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