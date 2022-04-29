Угруповання "Схід" протягом доби знищило майже 200 солдатів РФ

Угруповання "Схід" протягом доби знищило майже 200 солдатів РФ

Українські захисники продовжують чинити опір російським військовим та завдають окупантам чималих втрат.

Зокрема, оперативно-тактичне угруповання "Схід" поділилося досягненнями за 29 квітня. Так, бійці відбили чотири атаки ворога.

Про це інформує пресслужба ОТУ.

Також знищено майже 200 солдат РФ і 36 одиниць ворожої техніки:

особового складу – 173

танки – 4

БМП – 5

БТР – 2

АТТ – 13

артилерійських систем – 5

мінометних розрахунків – 2

БПЛА – 5

Нагадаємо, Росія продовжує вбивати мирних жителів Донеччини. Зокрема, 29 квітня зафіксували смерть 4 людей. Подекуди кількість жертв встановити неможливо.

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