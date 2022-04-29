Для в’їзду до Польщі автомобілістам знову треба мати "Зелену картку"

Для в’їзду до Польщі автомобілістам знову треба мати "Зелену картку"

В Нацбанку України повідомили, що 28 квітня дізналися від іноземних партнерів про те, що під час перетину кордону до Польщі знову необхідно мати страховий поліс "Зелена картка".

Зазначимо, від початку війни українці мали право перетинати кордони Польщі, Словаччини, Угорщини та Молдови власними авто без полісу "Зелена картка".

Про це йдеться у повідомленні НБУ 29 квітня.

"28 квітня 2022 року Національний банк отримав від іноземних партнерів інформацію про те, що під час перетину кордону з Польщею знову необхідно мати поліс "Зелена картка". Ця практика, очевидно, поширюватиметься і на кордонах з іншими країнами. Тож НБУ рекомендує громадянам України, які виїжджають за кордон на власному автомобілі, придбати цей страховий поліс", – повідомили в Нацбанку.

Там також поінформували, що на сьогодні укласти угоду міжнародного страхування "Зелена картка" можна зі знижкою 50% в українських страховиків. Вартість полісу залежить від типу транспорту, країни відвідування та терміну дії договору страхування. Поліси видаються на мінімальний строк – 15 днів, максимальний – не більше року.

Процес оформлення "Зеленої картки" суттєво спрощено у зв'язку з воєнним станом. Оформити поліс можна онлайн через генерування відповідних pdf-файлів (електронний поліс). Країни-члени системи "Зелена картка" визнають українські електронні поліси, їх не потрібно роздруковувати та можна надати з будь-якого ґаджета.

Нагадаємо, з України протягом доби 28 квітня виїхали 39 тис. людей.

Юлія Бородій розповіла про ситуацію на кордоні та українських переселенців у Польщі

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