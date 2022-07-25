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Україна обвалила ринок експорту зброї з Росії - Foreign Policy

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Україна обвалила ринок експорту зброї з Росії - Foreign Policy

Фото: Associated Press

Російські плани щодо експорту своєї зброї до інших країн руйнуються через втрати у війні проти України

Це позбавляє Росію значних джерел прибутку.

Про це пише Foreigh Policy.

Як зазначили представники Пентагону і розвідки США, очікується, що запланований Кремлем великий продаж зброї до Африки зірветься через повномасштабне вторгнення Росії до України. Там вважають, що серйозні втрати високотехнологічної техніки під час боїв в Україні призведуть до уповільнення продажу за кордон.

Це може призвести до посилення ролі на ринку Африки конкурентів Росії, зокрема Китаю та США.

За підрахунками Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем світу, на Росію припадає майже половина основного експорту озброєнь до Африки. Найбільше вона постачає зброю до Алжиру, Єгипту, Судану та Анголи.

"Ми очікуємо, що у них виникнуть реальні проблеми з доправкою обладнання через те, що вони втрачають техніку в Україні", —зазначив представник американської розвідки.

Раніше стало відомо, що США опрацьовують плани щодо забезпечення України постачаннями зброї на роки наперед.

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