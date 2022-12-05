Українська ППО збила ракету окупантів на Полтавщині: деталі

У Полтавській області під час повітряної тривоги в понеділок, 5 грудня, спрацювала ППО.

Про це повідомив голова ОВА Дмитро Лунін.

"На Полтавщині працює ППО. Будьте в укриттях!", - пише він.

Нині в Україні масштабна повітряна тривога. Відомо, що росіяни випустили ракети.

Нагадаємо, заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко закликає громадян не нехтувати тривогою, яка просто зараз шириться регіонами через активність ворожої авіації.

Мер Кременчука Віталій Малецький попередив, що російські окупаційні війська 5 грудня можуть завдати ударів по об’єктах енергетики України. Він радить підготуватися до можливого знеструмлення.

Читайте також: