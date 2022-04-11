Українська ППО збила російський гелікоптер Мі-24

Армія РФ від початку повномасштабного російського вторгнення втратила 137 гелікоптерів.
Підроздили протиповітряної оборони (ППО) збили ворожий гелікоптер Мі-24.
Про це повідомляють на офіційній сторінці однієї з бригад ЗСУ.
"Завдяки підрозділам ППО рахунок збитої авіації ворога збільшився ще на одну. Гелікоптер Мі-24 полетів услід за російським кораблем. Молодці хлопці, продовжуйте в тому ж дусі", - йдеться у повідомленні.
Варто зазначити, за даними Генштабу ЗСУ, армія РФ від початку повномасштабного російського вторгнення втратила 137 гелікоптерів, в чотирьох попередніх війнах РФ втратила 83 гелікоптери. Це більше, ніж Росія втратила у війнах у Чечні, Грузії та Сирії разом.
Читайте також:
- У Дніпрі борються за життя п’ятьох рятувальників, які потрапили під ракетний обстріл
- Поранених російських солдатів агітують повертатися на війну - розвідка
- ЗСУ збили ворожий літак на Луганщині - Гайдай