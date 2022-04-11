Українська ППО збила російський гелікоптер Мі-24

Армія РФ від початку повномасштабного російського вторгнення втратила 137 гелікоптерів.

Підроздили протиповітряної оборони (ППО) збили ворожий гелікоптер Мі-24.

Про це повідомляють на офіційній сторінці однієї з бригад ЗСУ.

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"Завдяки підрозділам ППО рахунок збитої авіації ворога збільшився ще на одну. Гелікоптер Мі-24 полетів услід за російським кораблем. Молодці хлопці, продовжуйте в тому ж дусі", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, за даними Генштабу ЗСУ, армія РФ від початку повномасштабного російського вторгнення втратила 137 гелікоптерів, в чотирьох попередніх війнах РФ втратила 83 гелікоптери. Це більше, ніж Росія втратила у війнах у Чечні, Грузії та Сирії разом.

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