Украинская ПВО сбила российский вертолет Ми-24

Армия РФ с начала полномасштабного российского вторжения потеряла 137 вертолетов.

Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) сбили вражеский вертолет Ми-24.

Об этом сообщают на официальной странице одной из бригад ВСУ.

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"Благодаря подразделениям ПВО счет сбитой авиации врага увеличился еще на одну. Вертолет Ми-24 улетел вслед за российским кораблем. Молодцы ребята, продолжайте в том же духе", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, по данным Генштаба ВСУ, армия РФ с начала полномасштабного российского вторжения потеряла 137 вертолетов, в четырех предыдущих войнах РФ потеряла 83 вертолета. Это больше, чем Россия потеряла в войнах в Чечне, Грузии и Сирии вместе.

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