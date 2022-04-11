Украинская ПВО сбила российский вертолет Ми-24

Армия РФ с начала полномасштабного российского вторжения потеряла 137 вертолетов.
Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) сбили вражеский вертолет Ми-24.
Об этом сообщают на официальной странице одной из бригад ВСУ.
"Благодаря подразделениям ПВО счет сбитой авиации врага увеличился еще на одну. Вертолет Ми-24 улетел вслед за российским кораблем. Молодцы ребята, продолжайте в том же духе", — говорится в сообщении.
Стоит отметить, по данным Генштаба ВСУ, армия РФ с начала полномасштабного российского вторжения потеряла 137 вертолетов, в четырех предыдущих войнах РФ потеряла 83 вертолета. Это больше, чем Россия потеряла в войнах в Чечне, Грузии и Сирии вместе.
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