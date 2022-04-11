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Мигдально-сирна паска: простий рецепт

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Мигдально-сирна паска: простий рецепт

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Великдень вже скоро, і саме час почати збирати рецепти найсмачніших пасок.

Класичну сирну паску готують за допомогою рознімної чотирикутної форми у вигляді усіченої піраміди. Допустимо використовувати і інші ємності, наприклад, глибокі миски, головне, щоб готовий виріб нагадувало пагорб.

Інгредієнти:

  • 1,5 кг протертого і відтиснутого сиру
  • 200 г вершкового масла
  • 3 скл. цукру
  • 10 жовтків
  • 250 г сметани
  • ½ скл. родзинок
  • 1 скл. рубленого мигдалю
  • цедра одного лимона

Вершкове масло розтерти з цукром, поступово додаючи по одному жовтку. Додати сир, збиту сметану, мигдаль, цедру і все перемішати.

Щоб паска вийшла повітряною, відтиснутий сир двічі протерти крізь сито або, в крайньому разі, збити за допомогою блендера.

Родзинки заздалегідь промити і замочити в гарячій воді, фруктовому сиропі або лікері.

Масою наповнити форми, застелені марлею, поставити під прес на холод мінімум на 12 годин.

Софія Яроцька

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