Мигдально-сирна паска: простий рецепт

Великдень вже скоро, і саме час почати збирати рецепти найсмачніших пасок.
Класичну сирну паску готують за допомогою рознімної чотирикутної форми у вигляді усіченої піраміди. Допустимо використовувати і інші ємності, наприклад, глибокі миски, головне, щоб готовий виріб нагадувало пагорб.
Інгредієнти:
- 1,5 кг протертого і відтиснутого сиру
- 200 г вершкового масла
- 3 скл. цукру
- 10 жовтків
- 250 г сметани
- ½ скл. родзинок
- 1 скл. рубленого мигдалю
- цедра одного лимона
Вершкове масло розтерти з цукром, поступово додаючи по одному жовтку. Додати сир, збиту сметану, мигдаль, цедру і все перемішати.
Щоб паска вийшла повітряною, відтиснутий сир двічі протерти крізь сито або, в крайньому разі, збити за допомогою блендера.
Родзинки заздалегідь промити і замочити в гарячій воді, фруктовому сиропі або лікері.
Масою наповнити форми, застелені марлею, поставити під прес на холод мінімум на 12 годин.
Софія Яроцька
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