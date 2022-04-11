Мигдально-сирна паска: простий рецепт

Великдень вже скоро, і саме час почати збирати рецепти найсмачніших пасок.

Класичну сирну паску готують за допомогою рознімної чотирикутної форми у вигляді усіченої піраміди. Допустимо використовувати і інші ємності, наприклад, глибокі миски, головне, щоб готовий виріб нагадувало пагорб.

Інгредієнти:

1,5 кг протертого і відтиснутого сиру

200 г вершкового масла

3 скл. цукру

10 жовтків

250 г сметани

½ скл. родзинок

1 скл. рубленого мигдалю

цедра одного лимона

Вершкове масло розтерти з цукром, поступово додаючи по одному жовтку. Додати сир, збиту сметану, мигдаль, цедру і все перемішати.

Щоб паска вийшла повітряною, відтиснутий сир двічі протерти крізь сито або, в крайньому разі, збити за допомогою блендера.

Родзинки заздалегідь промити і замочити в гарячій воді, фруктовому сиропі або лікері.

Масою наповнити форми, застелені марлею, поставити під прес на холод мінімум на 12 годин.

Софія Яроцька

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