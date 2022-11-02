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Українські десантники знищили підрозділ окупантів (фото)

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Українські десантники знищили підрозділ окупантів (фото)

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Військові Десантно-штурмових військ продовжують звільняти території України від російських загарбників.

Бійці Десантно-штурмових військ Збройних сил України в одному з районів виконання завдань ліквідували підрозділ військ армії Російської Федерації.   

Про це повідомила пресслужба ДШВ.

"Українські десантники знищили підрозділ російських загарбників в одному з районів виконання завдань… І так буде з кожним окупантом на рідній українській землі", – йдеться в повідомленні.

Фото/Telegram: Десантно-штурмові війська ЗСУ / ©
Фото/Telegram: Десантно-штурмові війська ЗСУ
Фото/Telegram: Десантно-штурмові війська ЗСУ / ©
Фото/Telegram: Десантно-штурмові війська ЗСУ

Втрати армії РФ на війні

За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення станом на 1 листопада армія Росії втратила на війні проти України вже близько 72470 тис. осіб особового складу.

Мобілізовані росіяни в Україні зазнають величезних втрат, тільки на Авдіївському та Бахмутському напрямках щодня гине по сотні окупантів.

ЗСУ на одному з напрямків ведення бойових дій знищили танк окупантів.

За даними американського Інституту вивчення війни, окупанти посилили атаку на Донеччині, атакуючи з трьох напрямків поблизу Вугледара.

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