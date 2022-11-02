Українські десантники знищили підрозділ окупантів (фото)

Військові Десантно-штурмових військ продовжують звільняти території України від російських загарбників.
Бійці Десантно-штурмових військ Збройних сил України в одному з районів виконання завдань ліквідували підрозділ військ армії Російської Федерації.
Про це повідомила пресслужба ДШВ.
"Українські десантники знищили підрозділ російських загарбників в одному з районів виконання завдань… І так буде з кожним окупантом на рідній українській землі", – йдеться в повідомленні.
Втрати армії РФ на війні
За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення станом на 1 листопада армія Росії втратила на війні проти України вже близько 72470 тис. осіб особового складу.
Мобілізовані росіяни в Україні зазнають величезних втрат, тільки на Авдіївському та Бахмутському напрямках щодня гине по сотні окупантів.
ЗСУ на одному з напрямків ведення бойових дій знищили танк окупантів.
За даними американського Інституту вивчення війни, окупанти посилили атаку на Донеччині, атакуючи з трьох напрямків поблизу Вугледара.
Читайте також:
- Російські війська планують просуватися в Україні на 30 і більше км на день - британська розвідка
- На підступах до Києва знищили шість російських дронів-камікадзе
- Росія отримає більше дронів і ракет від Ірану: в ISW викрили "цілі", які атакуватимуть окупанти