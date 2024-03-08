Українські дрони на фронті: боєць ЗСУ відверто розповів про забезпечення

Під час ворожих штурмів бойовий підрозділ може витрачати до пів сотні ударних безпілотників.

Підрозділи ЗСУ, які демонструють свою ефективність із застосування ударних дронів, останнім часом забезпечуються безпілотниками набагато краще. Але під час ворожих штурмів їх доводиться масово витрачати, щоб знищувати бойову техніку та особовий склад російської армії.

Про це розповів командир ударної групи безпілотників 10-ї гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" з позивним “Британець” в інтерв’ю виданню “Еспресо. Захід”.

“Кожен підрозділ FPV на самому початку стикається з тим, що має погане забезпечення. І відбувається це не через те, що хтось не хоче їх забезпечувати, а через те, що їх кількість є обмеженою в середині бригади. Більше ефективному підрозділу надається більше дронів. Коли ви почнете показувати результат, на рівні бригади виділяється більше безпілотників”, - пояснив принцип забезпечення він.

Також читайте Скільки Україна може виробити за рік дронів: стала відома цифра

Окрім дронів, які виділяє бригада, за словами “Британця”, його підрозділ забезпечують спеціальні фонди, з якими військові співпрацюють напряму.

“Але скажу, що нам завжди цих безпілотників не вистачає, бо в один день ми можемо витратити 12 дронів, але якщо нас штурмують і нам треба відбивати техніку чи живу силу, то може піти й 40, і 50 дронів. Тобто, ті 450 в місяць, які ми використовуємо, це не завжди достатньо на складному напрямку”, - підсумував він.

Нагадаємо, воїни 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила впритул до лінії фронту облаштували майстерню з виготовлення смертельних дронів для окупантів, щоб безперервно перекривати нестачу боєприпасів для української артилерії.

Читайте також: