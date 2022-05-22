Українські повітряні сили знищили три крилаті ракети та два "Солнцепеки" ворога

Українські повітряні сили знищили три крилаті ракети та два "Солнцепеки" ворога

21 травня в черговий раз успішно відпрацювала ударна авіація Повітряних Сил.

Знищено щонайменше 12 одиниць військової техніки окупантів, зокрема дві важкі вогнеметні системи типу «Солнцепек».

Про це інформує Командування Повітряних Сил ЗСУ у повідомленні у Facebook.

Росіяни вчергове завдали ударів по території України з акваторії Чорного моря крилатими ракетами «Калібр». Дві ракети вдалося перехопити та знищити у небі винищувачами Повітряних Сил та ще одну підрозділом зенітних ракетних військ – на Вінниччині.

Крім того, підрозділом протиповітряної оборони Сухопутних військ на східному напрямку збито БпЛА «Орлан-10».

"Все буде Україна! Тримаймо стрій!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія заблокувала майже всі порти та всі морські можливості експорту України. Тож на сьогодні розглядаються різні шляхи розблокування портів, зокрема й військовий.

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