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Українські повітряні сили знищили три крилаті ракети та два "Солнцепеки" ворога

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Українські повітряні сили знищили три крилаті ракети та два "Солнцепеки" ворога

21 травня в черговий раз успішно відпрацювала ударна авіація Повітряних Сил.

Знищено щонайменше 12 одиниць військової техніки окупантів, зокрема дві важкі  вогнеметні системи типу «Солнцепек».

Про це інформує Командування Повітряних Сил ЗСУ у повідомленні у Facebook.

  • Росіяни вчергове завдали ударів по території України з акваторії Чорного моря крилатими ракетами «Калібр». Дві ракети вдалося перехопити та знищити у небі винищувачами Повітряних Сил та ще одну підрозділом зенітних ракетних військ – на Вінниччині.
  • Крім того, підрозділом протиповітряної оборони Сухопутних військ на східному напрямку збито БпЛА «Орлан-10».

"Все буде Україна! Тримаймо стрій!", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія заблокувала майже всі порти та всі морські можливості експорту України. Тож на сьогодні розглядаються різні шляхи розблокування портів, зокрема й військовий.

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