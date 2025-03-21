Українські військові навчилися збивати приціл російських бомб – Bild

Росіяни регулярно використовували високоточні авіабомби, які керуються супутниковими системами і можуть вражати цілі на відстані до 40 км. Проте наразі ситуація почала змінюватися: зараз ці бомби часто промахуються, а іноді падають на російській території.

Про це повідомило видання Bild.

За інформацією, наданою анонімним джерелом в Україні, українські військові впровадили новий глушник Night Watch Lima, який пригнічує супутникові сигнали та змушує російські бомби втрачати орієнтацію. Крім того, експерти виявили уразливості у програмному забезпеченні системи "Комета-М", якою оснащені російські бомби.

Військовий експерт Томас Тайнер вважає, що це дає Україні тактичну перевагу.

"Українці змогли зупинити російське просування завдяки тому, що у росіян більше немає захисту у вигляді високоточних бомб. Тепер Україна може контратакувати", – зазначив експерт.

Однак не можна виключати, що Росія швидко знайде нові способи обходу цих перешкод.

Нагадаємо, військовий розповів, що відбувається на Покровському напрямку.

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