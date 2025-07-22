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Український винищувач Су-27 опинився в небі Румунії: реакція Бухареста (відео)
Міністерство оборони Румунії підтвердило короткочасне перебування українських цілей у своєму повітряному просторі.
У ніч проти 21 липня, під час масованої ракетної атаки РФ на Україну, чотири цілі ненадовго зайшли в повітряний простір Румунії. Місцеві жителі зафіксували проліт Су-27 Повітряних сил ЗСУ над прикордонними населеними пунктами Румунії.
Про це повідомило Міністерство національної оборони Румунії.
Зазначається, що близько 03:00 румунські радари зафіксували декілька повітряних цілей над українською територією поблизу кордону. Військові з Румунії підняли на перехоплення два F-16 із 86-ї авіабази, а згодом — два Eurofighter Typhoon ВПС Італії, які виконують місію НАТО.
Близько 03:30-06:00 в українському повітряному просторі на північ від кордону було виявлено 12 повітряних цілей, з яких чотири на кілька хвилин ненавмисно перетнули румунський повітряний простір у районах Сігету Мармацієй і Вікову-де-Сус. У відомстві зазначили, що жодної загрози національній безпеці зафіксовано не було.
Україна підтвердила проведення розосередження авіації після російських ударів по аеродромах. В Румунії зазначили, що країна постійно контролює повітряний простір у тісній співпраці з партнерами по НАТО.
Нагадаємо, армія РФ 21 липня масовано вдарила по Києву дронами і ракетами. Росія знову била по цивільній інфраструктурі та житлових кварталах столиці. Унаслідок обстрілу наслідки є у шести районах міста.
Зокрема, у Шевченківському районі пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, а також станція метрополітену «Лук’янівська».