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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Український винищувач Су-27 опинився в небі Румунії: реакція Бухареста (відео)

Міністерство оборони Румунії підтвердило короткочасне перебування українських цілей у своєму повітряному просторі.

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Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Український Су-27

Український Су-27 / © Міноборони України

У ніч проти 21 липня, під час масованої ракетної атаки РФ на Україну, чотири цілі ненадовго зайшли в повітряний простір Румунії. Місцеві жителі зафіксували проліт Су-27 Повітряних сил ЗСУ над прикордонними населеними пунктами Румунії.

Про це повідомило Міністерство національної оборони Румунії.

Зазначається, що близько 03:00 румунські радари зафіксували декілька повітряних цілей над українською територією поблизу кордону. Військові з Румунії підняли на перехоплення два F-16 із 86-ї авіабази, а згодом — два Eurofighter Typhoon ВПС Італії, які виконують місію НАТО.

Близько 03:30-06:00 в українському повітряному просторі на північ від кордону було виявлено 12 повітряних цілей, з яких чотири на кілька хвилин ненавмисно перетнули румунський повітряний простір у районах Сігету Мармацієй і Вікову-де-Сус. У відомстві зазначили, що жодної загрози національній безпеці зафіксовано не було.

Україна підтвердила проведення розосередження авіації після російських ударів по аеродромах. В Румунії зазначили, що країна постійно контролює повітряний простір у тісній співпраці з партнерами по НАТО.

Проліт винищувача над Румунією. Відео: presshub.ro

Нагадаємо, армія РФ 21 липня масовано вдарила по Києву дронами і ракетами. Росія знову била по цивільній інфраструктурі та житлових кварталах столиці. Унаслідок обстрілу наслідки є у шести районах міста.

Зокрема, у Шевченківському районі пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, а також станція метрополітену «Лук’янівська».

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