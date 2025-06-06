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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Україну атакують ворожі БпЛА: напрямок руху

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Мапа тривог

Мапа тривог / © alerts.in.ua

Україну в ніч проти 6 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півдня, півночі та сходу.

  • БпЛА із в акваторії Чорного моря. Курс — Одещина.

  • Декілька груп — курсом на Чернігів.

  • Через Черкащину групи шахедів — у напрямку Київщини.

  • Група БпЛА — у напрямку Умані.

Раніше повідомлялося, що під час нічного ворожого обстрілу у Прилуках загинула поліцейська Дарина Шигида. Російський безпілотник також відібрав життя її однорічного сина і мами.

Ми раніше інформували, що РФ отримала перевагу у війні дронів в Україні завдяки великим фінансовим ресурсам, виробничим лініям, розташованим далеко від лінії фронту.

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