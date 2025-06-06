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- Війна
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Україну атакують ворожі БпЛА: напрямок руху
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 6 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півдня, півночі та сходу.
БпЛА із в акваторії Чорного моря. Курс — Одещина.
Декілька груп — курсом на Чернігів.
Через Черкащину групи шахедів — у напрямку Київщини.
Група БпЛА — у напрямку Умані.
Раніше повідомлялося, що під час нічного ворожого обстрілу у Прилуках загинула поліцейська Дарина Шигида. Російський безпілотник також відібрав життя її однорічного сина і мами.
Ми раніше інформували, що РФ отримала перевагу у війні дронів в Україні завдяки великим фінансовим ресурсам, виробничим лініям, розташованим далеко від лінії фронту.