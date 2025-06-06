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Украину атакуют вражеские БпЛА: направление движения
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 6 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с юга, севера и востока.
БпЛА из акватории Черного моря. Курс — Одесщина.
Несколько групп — курсом на Чернигов.
Через Черкасщину группы шахедов — в направлении Киевщины.
Группа БпЛА — в направлении Умани.
Ранее сообщалось, что во время ночного вражеского обстрела в Прилуках погибла полицейская Дарья Шигида. Российский беспилотник также отнял жизнь ее годовалого сына и мамы.
Мы ранее информировали, что РФ получила преимущество в войне дронов в Украине благодаря большим финансовым ресурсам, производственным линиям, расположенным вдали от линии фронта.