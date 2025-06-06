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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Украину атакуют вражеские БпЛА: направление движения

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Карта тревог

Карта тревог / © alerts.in.ua

Украину в ночь на 6 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с юга, севера и востока.

  • БпЛА из акватории Черного моря. Курс — Одесщина.

  • Несколько групп — курсом на Чернигов.

  • Через Черкасщину группы шахедов — в направлении Киевщины.

  • Группа БпЛА — в направлении Умани.

Ранее сообщалось, что во время ночного вражеского обстрела в Прилуках погибла полицейская Дарья Шигида. Российский беспилотник также отнял жизнь ее годовалого сына и мамы.

Мы ранее информировали, что РФ получила преимущество в войне дронов в Украине благодаря большим финансовым ресурсам, производственным линиям, расположенным вдали от линии фронта.

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