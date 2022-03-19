"Укрзалізниця" призначила ще один евакуаційний поїзд на 19 березня

Він вирушить у другій половині дня.
На суботу, 19 березня, призначено ще один евакуаційний поїзд з Харкова до Львова.
Про це йдеться в повідомленні перевізника.
Зазначається, що додатковий евакуаційний рейс Інтерсіті+ з Харкова до Львова відправиться о 16:00.
"Укрзалізниця наголошує, що актуальний графік регулярних поїздів наступного дня оновлюється щодня близько 00:00 на сайті https://uz-vezemo.com".
Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" опублікувала повний графік евакуаційних поїздів на 19 березня.
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