"Укрзалізниця" призначила ще один евакуаційний поїзд на 19 березня

"Укрзалізниця" призначила ще один евакуаційний поїзд на 19 березня

Він вирушить у другій половині дня.

На суботу, 19 березня, призначено ще один евакуаційний поїзд з Харкова до Львова.

Про це йдеться в повідомленні перевізника.

Зазначається, що додатковий евакуаційний рейс Інтерсіті+ з Харкова до Львова відправиться о 16:00.

"Укрзалізниця наголошує, що актуальний графік регулярних поїздів наступного дня оновлюється щодня близько 00:00 на сайті https://uz-vezemo.com".

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" опублікувала повний графік евакуаційних поїздів на 19 березня.

Голова правління "Укрзалізниці" розповів про евакуацію українців

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