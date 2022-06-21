Уряд Німеччини опублікував список озброєнь, які нададуть Україні

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Німеччина готова надати Україні більше зброї.
У пресслужбі німецького уряду опублікували список озброєнь:
- 30 самохідних артилерійських установок Gepard;
- комплекси ППО IRIS-T SLM;
- 3 реактивні системи залпового вогню MARS з боєприпасами;
- бронетранспортери М113;
- РЛС виявлення артилерії COBRA;
- 500 зенітних ракет STINGER;
- 23 000 бойових шоломів;
- 30 бронемашин;
- 8 розвідувальних дронів та багато іншого.
У списку також є сухпайки, медичні засоби, транспртні засоби, дизель, бензин, боєсприпаси та патрони, а також запчастини до МіГ-29.
"Це дуже потрібна допомога для нашої армії. Будемо ще міцнішими - швидше переможемо", - написав Єрмак.
Зазначається, що з міркувань безпеки Федеральний уряд утримується від надання додаткових відомостей, зокрема щодо способів і часу доставки, доки не відбудеться передача.
Варто зазначити, що раніше міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що в Україні з'явилася потужна зброя від Німеччини - перші Panzerhaubitze2000.
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