Уряд Німеччини опублікував список озброєнь, які нададуть Україні

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Німеччина готова надати Україні більше зброї.

У пресслужбі німецького уряду опублікували список озброєнь:

30 самохідних артилерійських установок Gepard;

комплекси ППО IRIS-T SLM;

3 реактивні системи залпового вогню MARS з боєприпасами;

бронетранспортери М113;

РЛС виявлення артилерії COBRA;

500 зенітних ракет STINGER;

23 000 бойових шоломів;

30 бронемашин;

8 розвідувальних дронів та багато іншого.

У списку також є сухпайки, медичні засоби, транспртні засоби, дизель, бензин, боєсприпаси та патрони, а також запчастини до МіГ-29.

"Це дуже потрібна допомога для нашої армії. Будемо ще міцнішими - швидше переможемо", - написав Єрмак.

Зазначається, що з міркувань безпеки Федеральний уряд утримується від надання додаткових відомостей, зокрема щодо способів і часу доставки, доки не відбудеться передача.

Варто зазначити, що раніше міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що в Україні з'явилася потужна зброя від Німеччини - перші Panzerhaubitze2000.

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