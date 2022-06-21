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Уряд Німеччини опублікував список озброєнь, які нададуть Україні

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Уряд Німеччини опублікував список озброєнь, які нададуть Україні

Фото: commons.wikimedia.org

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Німеччина готова надати Україні більше зброї. 

У пресслужбі німецького уряду опублікували список озброєнь:

  • 30 самохідних артилерійських установок Gepard;
  • комплекси ППО IRIS-T SLM;
  • 3 реактивні системи залпового вогню MARS з боєприпасами;
  • бронетранспортери М113;
  • РЛС виявлення артилерії COBRA;
  • 500 зенітних ракет STINGER;
  • 23 000 бойових шоломів;
  • 30 бронемашин;
  • 8 розвідувальних дронів та багато іншого.

У списку також є сухпайки, медичні засоби, транспртні засоби, дизель, бензин, боєсприпаси та патрони, а також запчастини до МіГ-29. 

"Це дуже потрібна допомога для нашої армії. Будемо ще міцнішими - швидше переможемо", - написав Єрмак.

Зазначається, що з міркувань безпеки Федеральний уряд утримується від надання додаткових відомостей, зокрема щодо способів і часу доставки, доки не відбудеться передача.

Варто зазначити, що раніше міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що в Україні з'явилася потужна зброя від Німеччини - перші Panzerhaubitze2000.

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