В Черкаській області спрацювала ППО: в регіоні лунає повітряна тривога

В Черкаській області після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи. Працювала ППО.

Про це повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

“Убезпечтеся. Висока ймовірність атаки дронами. В області працюють сили ППО”, - наголосив Ігор Табурець.

Зазначимо. що повітряна тривога зараз лунає в двух областях: окрім Черкаської також у Київській.

Нагадаємо, що ЗСУ точними ударами на Запоріжжі зменшили кількість окупантів та їхньої зброї.

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