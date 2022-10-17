Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В Черкаській області спрацювала ППО: в регіоні лунає повітряна тривога

Дата публікації
Перегляди
2248
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В Черкаській області спрацювала ППО: в регіоні лунає повітряна тривога

Фото ілюстративне

В Черкаській області спрацювала ППО.

В Черкаській області після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи. Працювала ППО.

Про це повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

“Убезпечтеся. Висока ймовірність атаки дронами. В області працюють сили ППО”, - наголосив Ігор Табурець.

Зазначимо. що повітряна тривога зараз лунає в двух областях: окрім Черкаської також у Київській.

Нагадаємо, що ЗСУ точними ударами на Запоріжжі зменшили кількість окупантів та їхньої зброї.

Читайте також:

Новини ТСН 17:00 за 17 жовтня 2022 року | Новини України

Новини ТСН 17:00 за 17 жовтня 2022 року | Новини України

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація