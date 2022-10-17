В Черкаській області спрацювала ППО: в регіоні лунає повітряна тривога

В Черкаській області спрацювала ППО.
В Черкаській області після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи. Працювала ППО.
Про це повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.
“Убезпечтеся. Висока ймовірність атаки дронами. В області працюють сили ППО”, - наголосив Ігор Табурець.
Зазначимо. що повітряна тривога зараз лунає в двух областях: окрім Черкаської також у Київській.
Нагадаємо, що ЗСУ точними ударами на Запоріжжі зменшили кількість окупантів та їхньої зброї.
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