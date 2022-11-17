В ДБР розповіли, скільки "беркутівців" воюють на боці РФ проти України

Деякі зрадники, які вбивали українців на Майдані, зараз продовжують це робити у лавах окупаційної армії.

Станом на сьогодні, 17 листопада, відомо про 20 колишніх бійців сумнозвісного спецпідрозділу "Беркут", які воюють проти України на боці РФ.

Про це повідомив заступник керівника Управління у справах Майдану ДБР Артем Яблонський, передає "Укрінформ".

“Ми розпочали їх перевірку на колабораційну діяльність і встановили, що з усіх підрозділів “Беркута” уже 20 осіб воюють проти України або служать у так званих правоохоронних органах держави-агресора. Зараз по них є підозри. Інші особи перевіряються оперативними підрозділами”, - сказав він.

Керівник першого відділу Управління ДБР Віталій Музика додав, що його відомство найближчим часом планує передати до суду провадження стосовно бійців загону “Беркут”, яким командував Дмитро Садовник.

“Він разом з іншими бійцями своєї роти переховується на території РФ. Відомо, що частина його підлеглих нині воює проти України”, - зазначив Музика.

Зазначимо, що Садовника підозрюють у розстрілі 39 майданівців. У вересні 2014 року він втік з-під домашнього арешту, після чого був оголошений у розшук. Пізніше стало відомо, що Садовник переховується на території окупованого Криму.

Заступник Генпрокурора Олексій Хоменко розповів, що цьогоріч прокуратура оголосила підозру командиру роти севастопольського “Беркута”, який організував убивство трьох протестувальників (його ім'я заступник генпрокурора не назвав). Відомо, що він очолив управління росгвардії в окупованому Севастополі.

"Ті, хто убивав людей на Майдані, зараз на боці ворога вбивають українських військовослужбовців", - зазначив Хоменко.

Нагадаємо, що у червні ЗСУ ліквідували колишнього співробітника "Беркуту", який воював на боці РФ. У у березні на Волині затримали колишнього "беркутівця", якому ФСБ дала завдання вступити до тероборони.