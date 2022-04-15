В Іспанії з’явилась своя Україна, а ще Київ, Маріуполь та інші міста

На кілька тижнів населені пункти перейменують на знак солідарності.
Київ, Харків та Маріуполь - на півдні Іспанії. Населений пункт у провінції Севілья змінив ім'я на підтримку нашої держави.
Про це йдеться в ТСН.
Протягом двох тижнів містечко Фуентес-де-Андалусія йменуватиметься Україною. Саме таке рішення ухвалила місцева влада. Усередині семитисячного міста також з'явилися українські назви - кілька вулиць перейменували на честь українських міст - Києва, Харкова, Маріуполя, Херсона чи Одеси.
Мер муніципалітету акцію називає проявом солідарності з українцями, що стикнулися з російською агресією.
Читайте також:
Зі знищенням крейсера "Москва" обстрілів менше не стане, а на дні варто пошукати ще й ядерну зброю
Вбивця жертві – не брат: українці намагаються скасувати спільний великодній хід українки і росіянки у Римі
Медведчук переховувався в не менш розкішному домі за 500 метрів від власного маєтку: ТСН побачила умови