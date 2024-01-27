В ISW пояснили, чому Путін заговорив про "успіхи" РФ в Соледарі

Президент-диктатор Росії Володимир Путін 26 січня заявив, що ЗСУ нібито "безуспішно контратакують з усіх боків на Соледарському напрямку, а російські війська тим часом наступають "майже щодня, потроху". Путін, ймовірно, хотів похизуватися нещодавніми успіхами армії РФ та засвідчити злагодженість у її лавах.

Про це йдеться у звіті Американського Інституту вивчення війни ISW.

Путін заговорив про Соледарський напрямок під час зустрічі зі студентами Санкт-Петербурзького державного морського технічного університету. Власне, торкнувся він цієї теми під час розмови з ветераном, який воював саме під Соледаром.

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Хоча місто вже рік перебуває в окупації, і останнім часом якихось особливо великих боїв тут не було, в ISW вважають, що Путін згадав про нього не випадково.

"По-перше, він ймовірно, намагався привернути увагу до останніх успіхів Росії в цьому районі, оскільки 18 січня росіянам вдалося захопити село Веселе саме на Соледарському напрямку. Коментар Путіна про те, що підрозділи на Соледарському напрямку діють "злагоджено", також, можливо, є спробою заперечити нещодавні заяви про жорстоке поводження з військовослужбовцями в 119-му полку, котрі до того ж були використані в межах "кланової війни" серед кремлівських еліт", - пишуть аналітики.

Нагадаємо, за даними ISW, під Кринками воює приватна армія мера Москви Собяніна.

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