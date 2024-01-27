В ISW объяснили, почему Путин заговорил об "успехах" РФ в Соледаре

Президент-диктатор России Владимир Путин 26 января заявил, что ВСУ якобы "безуспешно контратакуют со всех сторон на Соледарском направлении, а российские войска между тем наступают "почти каждый день, понемногу". Путин, вероятно, хотел похвастаться недавними успехами армии РФ и засвидетельствовать слаженность в ее лавах.

Об этом говорится в отчете Американского Института изучения войны ISW.

Путин заговорил о Соледарском направлении во время встречи со студентами Санкт-Петербургского государственного морского технического университета. Собственно, затронул он эту тему во время разговора с ветераном, воевавшим именно под Соледаром.

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Хотя город уже год находится в оккупации, и в последнее время каких-либо особо крупных боев здесь не было, в ISW считают, что Путин упомянул о нем не случайно.

"Во-первых, он вероятно, пытался привлечь внимание к последним успехам России в этом районе, поскольку 18 января россиянам удалось захватить село Веселое именно на Соледарском направлении. Комментарий Путина о том, что подразделения на Соледарском направлении действуют "слаженно", также возможно, является попыткой отрицать недавние заявления о жестоком обращении с военнослужащими в 119-м полку, которые, к тому же, были использованы в рамках "клановой войны" среди кремлевских элит", — пишут аналитики.

Напомним, по данным ISW, под Крынками воюет частная армия мэра Москвы Собянина.

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