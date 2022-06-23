Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В Маріуполі люди збирають дощову воду (фото)

Дата публікації
Перегляди
979
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В Маріуполі люди збирають дощову воду (фото)

Фото: соцмережі

В окупованому Маріуполі людям доводиться буквально виживати.

Зараз місцеві мешканці збирають дощову воду.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник міського голови Петро Андрющенко.

“Питна вода. Поки рятують дощі. Містяни знов збирають дощову воду.  Лівобережний район залишається фактично відрізаний від будь-якого водопостачання. Жодних реальних заходів задля вирішення кризи не приймається. Типова стратегія окупантів - якщо закрити очі, то проблеми наче нема”, - наголосив Петро Андрющенко.

Нагадаємо, що у Маріуполі окупанти створили так звану "юнармію ДНР". Туди прийняли перших дев’ять підлітків.

Читайте також:

Швидше за все ми отримаємо статус кандидата в ЄС – Єгор Гордєєв про засідання Європейської Ради

Швидше за все ми отримаємо статус кандидата в ЄС – Єгор Гордєєв про засідання Європейської Ради
Наступна публікація