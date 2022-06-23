В Маріуполі люди збирають дощову воду (фото)

В окупованому Маріуполі людям доводиться буквально виживати.
Зараз місцеві мешканці збирають дощову воду.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник міського голови Петро Андрющенко.
“Питна вода. Поки рятують дощі. Містяни знов збирають дощову воду. Лівобережний район залишається фактично відрізаний від будь-якого водопостачання. Жодних реальних заходів задля вирішення кризи не приймається. Типова стратегія окупантів - якщо закрити очі, то проблеми наче нема”, - наголосив Петро Андрющенко.
Нагадаємо, що у Маріуполі окупанти створили так звану "юнармію ДНР". Туди прийняли перших дев’ять підлітків.
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