Маріупольцям продають картки російського мобільного оператора за 450 грн

У Маріуполі загарбники не можуть вирішить проблеми з мобільним зв’язком.
У тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині російські загарбники почали видавати мешканцям картки російського мобільного оператора "Фенікс" (незаконна телекомунікаційна компанія, що надає послуги мобільного зв'язку на території "ДНР" - ред.).
Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.
Однак, за його словами, реально маріупольці вимушені купувати їх за 450 грн.
"Формально, окупанти роздають картки "Феніксу". Фактично – люди, наближені до місцевих колаборантів, продають по 450 грн. Сволота користується бажанням людей вийти на зв’язок з рідними. Все, що робиться окупантами в бік "покращення" перетворюється на знущання в чергах та наживу на горі", - зазначив Андрющенко.
Він також попередив маріупольців, які почали користуватися зв'язком російського оператора, що окупанти прослуховують розмови.
"Кожна ваша розмова – відкрита книга. Кожне необережне слово – ризик для людини в Маріуполі. Не наражайте близьких на небезпеку", - наголосив він.
Нагадаємо, в Маріуполі окупанти зносять багатоповерхівки, а людей виганяють на вулиці.
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