В Одесі затримали "блогерів" – знімали локації ЗСУ і роботу ППО

СБУ повідомила про підозру двом одеситам, які "зливали" у соцмережу локації Сил оборони в місті.

В Одесі правоохоронці затримали двох місцевих мешканців, які знімали і "зливали" у соцмережу локації Сил оборони і Протиповітряної оборони.

Про це повідомила пресслужба СБУ в Одеській області.

Так, за даними СБУ 36-річний одесит здійснив несанкціоновану відеозйомку роботи української ППО під час однієї з нічних масованих атак на місто. Заборонений контент він виклав в Instagram та Youtube. А в описі під відео він вказав точний час та місце знімання. Тим самим він міг розкрити місцеположення та специфіку роботи ППО.

Інший затриманий, 28-річний "блогер" – відзняв відео розташування оборонного об’єкту на якому несли службу підрозділи Нацгвардії і Нацполіції України. Відео він розмістив на власній сторінці уі ТікТок з прив’язкою до геолокації. Свої злочинні дії він пояснював бажанням "наростити" аудиторію.

Співробітники СБУ встановили місцезнаходження обох зловмисників і припинили їх незаконну діяльність. Під час обшуків за адресами проживання фігурантів виявлено мобільні телефони, які вони використовували для фіксації позицій підрозділів Сил оборони і подальшої "публікації" відзнятих відео.

На підставі зібраних доказів обом фігурантам слідчі СБУ повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших військових формувань). Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, СБУ викрила агентурна мережу на Донеччині, яка працювала на ФСБ та "вагнерівців". Група складалася винятково з місцевих жінок, які підтримали збройну агресію РФ проти України.

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