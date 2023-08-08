В Одессе задержали "блогеров" – снимали локации ВСУ и работу ПВО

СБУ сообщила о подозрении двум одесситам, которые "сливали" в соцсеть локации Сил обороны в городе.

В Одессе правохранители задержали двух местных жителей, которые снимали и "сливали" в соцсеть локации Сил обороны и Противовоздушной обороны.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Одесской области.

Так, по данным СБУ, 36-летний одессит осуществил несанкционированную видеосъемку работы украинской ПВО во время одной из ночных массированных атак на город. Контент он выложил в Instagram и Youtube. А в описании под видео он указал точное время и место съемки. Тем самым он мог раскрыть местоположение и специфику работы ПВО.

Другой задержанный, 28-летний "блогер" – снял видео расположение оборонного объекта, на котором несли службу подразделения Нацгвардии и Нацполиции Украины. Видео он разместил на собственной странице в ТикТок с привязкой к геолокации. Свои преступные действия он объяснял желанием "нарастить" аудиторию.

Сотрудники СБУ установили местонахождение обоих злоумышленников и прекратили их незаконную деятельность. В ходе обысков по адресам проживания фигурантов обнаружены мобильные телефоны, которые они использовали для фиксации позиций подразделений Сил обороны и последующей "публикации" отснятых видео.

На основании собранных доказательств обоим фигурантам следователи СБУ сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других военных формирований). Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, СБУ разоблачила агентурную сеть в Донецкой области, которая работала на ФСБ и "вагнеровцев". Группа состояла исключительно из местных женщин, поддержавших вооруженную агрессию РФ против Украины.

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