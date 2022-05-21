Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В Одеській області ввели нові обмеження: що заборонено місцевим

Дата публікації
Перегляди
278
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В Одеській області ввели нові обмеження: що заборонено місцевим

Фото: facebook.com/DSNSODE

Прикордонники ввели додаткові обмеження в межах Одеського, Білгород-Дністровського та Болградського прикордонних районів Одеської області.

Дія обмежень не поширюється на представників військових формувань.    

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Ці обмеження включають заборону на:

  • в’їзд осіб в визначену смугу місцевості вздовж державного кордону, за винятком певної категорії осіб;
  • провадження робіт окрім сільськогосподарських та будівельних;
  • відпочинок населення, рибальство (за винятком окремих ділянок);
  • скупчення транспортних засобів та тривалі зупинки на узбіччях доріг;
  • перевезення зброї та будь-яких засобів активної оборони без дозволів;
  • використання приладів нічного бачення, тепловізійної техніки, радіостанцій;
  • використання повітряних суден, без пілотованої техніки;
  • рух автомобільною дорогою "Одеса-Рені" в районі Паланки (Молдова), окрім певних категорій осіб;
  • плавання усіх плавзасобів окрім суден флоту рибної промисловості.

Нагадаємо, російські окупанти чотирма ракетами обстріляли Одеську область: в ОВА розказали подробиці.

Читайте також:

Ракетами - по туалету. Росіяни влучили на Одещині у вбиральню, а потім - у хімічне підприємство

Ракетами - по туалету. Росіяни влучили на Одещині у вбиральню, а потім - у хімічне підприємство
Наступна публікація