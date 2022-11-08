В окупованій Ясинуватій горить міська підстанція: що сталося (фото, відео)

Окупаційна влада заявляє про обстріл з боку ЗСУ.

У вівторок, 8 листопада, в тимчасово окупованій Ясинуватій Донецької області зайнялась пожежа поблизу міської електропідстанції.

Про це заявив так званий голова окупаційної адміністрації міста Шевченко у Telegram.

За його словами, пожежу начебто спричинив обстріл з боку українських військових.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про активний рух авіації окупантів в бік Запоріжжя та Донецька.

"Ясинувата. Хтось з окупантів знов невдало кинув недопалок. Маріупольский район – повідомляють про активний рух авіації окупантів в бік Запоріжжя та Донецька з напряму Ростов-на-Дону. Джерела кажуть, що такої активності ще не бачили за останні місяці", – написав Андрущенко в Telegram.

Ситуація на Донбасі

Російські окупанти за добу обстріляли 15 населених пунктів на Донеччині. Під вогнем були житлові будинки.

Тим часом голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що на Луганщині є просування ЗСУ в напрямку Сватового.

ГУР нещодавно перехопило розмову окупанта, який воює на Луганщині, де той жаліється на своє керівництво, якому байдуже на своїх підлеглих та на забезпечення солдатів.

На Луганщині 9-му полку ЗС РФ добряче дісталося від ЗСУ – понад 20 росіян здалися в полон.