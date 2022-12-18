В окупованому Донецьку лунають вибухи: під обстріли потрапила "Донбас-Арена"

У тимчасово окупованому Донецьку в неділю, 18 грудня, лунають вибухи. Під обстріли потрапила "Донбас-Арена".

Про це повідомляють сепаратистські телеграм-канали та окупаційна "влада" Донецька.

Місцеві жителі стверджують, що під обстріли потрапили центр Донецька, "Донбас-Арена" та ще кілька стадіонів.

Окупаційна "влада" додає, що нібито через обстріли на "Донбас-Арені" посипалось скло у вікнах. Також є потрапляння снарядів на РСК "Олімпійський", ДМ "Юність", виставковий центр, краєзнавчий музей на вулиці Набережній та проспекті Миру. Подекуди в Донецьку спалахнули пожежі.

Офіційної інформації про це немає, проте зазначимо, що росіяни постійно обстрілюють Донецьк, щоб звинуватити у цьому Україну.

Хто насправді обстрілює Донецьк: пояснення

За даними багатьох аналітиків та військових, росіяни самі обстрілюють окупований Донецьк, що місцеві ненавиділи Україну та звинувачували у вибухах ЗСУ. Навіть характер обстрілів свідчить про прильоти з боку окупованих територій. На думку експертів, окупанти можуть таким чином "мотивувати" місцеве населення до війни.

Радник Офісу президента Олексій Арестович також спростовує обстріли житлових районів Донецька. Він наголошує, що такі дії не мають ніякого військового значення, а ЗСУ бракує ресурсів для обстрілів окупантів, тому про знищення житлових кварталів Донецька не може бути й мови.

Військовий експерт Олег Жданов також спростовує ймовірність обстрілів Донецька, наголошуючи, що це роблять саме росіяни, щоб дегуманізувати ЗСУ.

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