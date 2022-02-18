В окупованому Донецьку запрацювала сирена "цивільної оборони" (відео)

Жителів окупованих територій бойовики продовжують залякувати "наступом" україньких військ.

В окупованому Донецьку 18 лютого запрацювала сирена "громадянської оборони". Відео звуку сирени з'явилося у Мережі.

Як пишуть росЗМІ, звук пролунав приблизно о 16.25 за київським часом, потім затих і поки що не повторився. За непідтвердженою інформацією, сирену вмикали й в інший містах окупованого Донбасу, зокрема у Горлівці.