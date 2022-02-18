В окупованому Донецьку запрацювала сирена "цивільної оборони" (відео)

Жителів окупованих територій бойовики продовжують залякувати "наступом" україньких військ.
В окупованому Донецьку 18 лютого запрацювала сирена "громадянської оборони". Відео звуку сирени з'явилося у Мережі.
Як пишуть росЗМІ, звук пролунав приблизно о 16.25 за київським часом, потім затих і поки що не повторився. За непідтвердженою інформацією, сирену вмикали й в інший містах окупованого Донбасу, зокрема у Горлівці.
Раніше ватажки бойовиків "ДНР" і "ЛНР" заявили про евакуацію населення до Росії.
Читайте також:
- "Брехня і провокація": Україна спростовує заяви бойовиків про свій наступ і диверсії на хімоб'єктах
- Загострення на Донбасі: що задумала Росія, погрожуючи визнати "ЛНР"/"ДНР"
- У Пентагоні заявляють, що Росія не відвела свої війська від українського кордону