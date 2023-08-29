В ООН заявили, що у війні в Україні загинуло 10 тисяч цивільних

В організації зазначають, що реальна кількість загиблих значно вища.

В ООН підрахували, що внаслідок повномасштабного вторгнення Росії загинуло 9511 та отримали поранення 17 206 цивільних в Україні.

Такими є дані організації від 24 лютого 2022 року до 27 серпня 2023-го, пише Крим.Реалії.

За даними ООН, від 1 по 27 серпня 2023 року вони зафіксували 585 випадків загибелі або поранення цивільних осіб в Україні, з них – 5 загиблих та 19 поранених дітей.

В організації пояснюють, що реальна кількість загиблих значно вища, але оскільки на тих територіях, де тривають інтенсивні бойові дії, отримання відповідної інформації відбувається із затримкою. Окрім того, багато повідомлень все ще потребують підтвердження.

Нагадаємо, у ніч проти 29 вересня окупанти атакували дитсадки і житлові квартали в Херсоні та області: є жертва та поранені.

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