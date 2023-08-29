Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімають нас на вершину успіху, то опускають до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 30 серпня?

День, коли активізуються сили зла. Під їхнім впливом на поверхню можуть вийти найогидніші якості людського характеру – дріб'язковість, злість, заздрість, зарозумілість, брехливість, егоїзм, зарозумілість, жадібність, мстивість та багато іншого. Можна потрапити як під вплив шахраїв, так і під вплив своїх інстинктів, що теж до добра не доведе. Важливі справи, намічені цей час, краще відкласти.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіонам – як, зрештою, і представникам інших знаків зодіаку – сьогодні необхідно максимально скоротити спілкування з оточенням. Але це не означає, що їм не буде чим зайнятися – зірки рекомендують представникам знака присвятити максимум часу творчості. Їхні креативні якості цього дня будуть настільки сильними, що серйозного результату зможуть досягти навіть ті з них, хто досі нічим подібним не займався.

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